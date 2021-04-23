Пенза, , 11:28 — REGNUM В Пензенской области за минувший день число выявленных заражений коронавирусом составило 92 случая. Днем ранее тесты с положительным результатом получили 94 пензенца. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 23 апреля, зарегистрировали у 44 288 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 640 пациентов, за сутки — 85 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 605 жителей, двое — за последние 24 часа. Активными больными на сегодняшний день остаются 2043 пациента.

ИА REGNUM напоминает, первый транш антиковидной вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз поступил в Пензенскую область. Первоочередно иммунизацию данным препаратом начнут среди медиков, работающих в «красных зонах», а также работников сферы образования, которые имеют наибольший контакт.

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