Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербург от COVID-19 скончались 37 человек, сообщили 23 апреля в федеральном оперштабе. Это стало самым высоким показателем суточной смертности для города в апреле текущего года. Ранее такое же количество летальных исходов было зафиксировано 31 марта 2021 года по итогам предшествующих суток.

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До сегодняшнего дня в апреле были двое суток, когда от ковида умирали по 36 человек, еще двое суток — по 35 человек, в остальные дни — меньше. Общее количество непосредственных жертв ковида в Петербурге за время пандемии достигло 12 978 человек. Летальность болезни составляет 3,16%.

Петербург находится на втором месте в РФ по общей и суточной смертности.

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