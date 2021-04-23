Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году запланировано благоустроить 126 общественных пространств. Работы буду проводиться рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщил журналистам заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов.

В частности, в 2021 году будет благоустроен природоохранный заповедник Мухина балка в Аксайском районе. Стоимость работа на этой территории составляет 167 млн 653 тыс. 320 рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2021 года.

Более 50 объектов на Дону будут приведены в порядок за счёт средств федерального бюджета. Ростовская область на эти цели получит свыше 1,4 млрд рублей.