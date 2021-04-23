Москва, , 11:13 — REGNUM Во второй половине дня в пятницу, 23 апреля, в столице России ожидаются ливневые дожди и, возможно, грозы. Об этом 23 апреля рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня во второй половине дня пройдут ливневые дожди, возможно, грозы, может выпасть от 3 до 8 мм осадков. Но до начала ливневого процесса в городе температура повысится до +16…+18°С», — приводит ее слова RT.

Также синоптик уточнила, что в ночь на 24 апреля ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха в Москве — +5… +7°С, по области — +2… +7°С.

«Завтра днём дождь пойдёт на убыль, во второй половине дня уже могут появляться просветы. Максимальная температура в городе около +10°С. Скорее всего, что завтра будет перекрыт суточный максимум по осадкам. Потому что за ночное и дневное время может выпасть больше 12 мм осадков, а суточный рекорд для 24 апреля составляет 12,1 мм, и он наблюдался в 1891 году», — добавила Позднякова.

Кроме этого, она рассказала, что 25 апреля в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь, температура воздуха ночью 0…+2°С в российской столице, по области — 0… +5°С, дневная температура в Москве — порядка +8…+10°С.

«В начале следующей недели в ночные часы существенных осадков не ожидается, днём местами может приниматься небольшой дождь… Дневная температура в понедельник и во вторник — на уровне +8…+9°С, только 28 апреля возможно, что дневная температура превысит отмету в +10°С», — заключила Позднякова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 23 апреля, в Москве будет облачно, кратковременный дождь, во второй половине дня местами гроза. Температура воздуха — +14…+16 °C.