Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 23 апреля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В окрестностях посёлка Воротынск Калужской области в честь 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос высадят лес в форме космической ракеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерство природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В окрестностях посёлка Воротынск высадят лес в форме космической ракеты.

Инициатором тематической посадки, которая будет видна из космоса, стало профильное министерство совместно с областной Кадастровой палатой и администрацией поселка Воротынск. Организаторы пригласили жителей посёлка и всех желающих внести свой вклад в создание памятного геоглифа. Мероприятие состоится 8 мая.

В Калужской области в 2020 году в честь 75-летия Великой Победы появилось девять геоглифов в форме числа 75, которые видны на снимках из космоса.