Североморск, Мурманская область, , 11:07 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов сегодня, 23 апреля, подведет итоги первого дальнего похода новейшего фрегата «Адмирал Касатонов», сообщает пресс-служба ВМФ.

«Главком ВМФ поднимется на борт фрегата, заслушает доклады должностных лиц Северного флота и командира фрегата по результатам похода, а также выступит перед экипажем», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Евменов подведет итоги межвидовых командно-штабных учений (КШУ) с участием Северного флота, которые проводились с 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Адмирал Касатонов» вышел с рейда Североморска и отправился в свой первый дальний поход в конце декабря 2020 года. Экипажу предстояло выйти через Баренцево море в Атлантический океан.