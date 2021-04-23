Губаха, Пермский край, , 11:06 — REGNUM В городе Губаха Пермского края вынесен приговор в отношении 32-летней женщины и ее сожителя, которые признаны в покушение на убийство, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина арендовала квартиру у своего брата. В апреле 2020 года пьяные любовники решили убить арендодателя, чтобы больше не платить арендную плату и получить квартиру в наследство. Вооружившись ножами, злоумышленники напали на мужчину. Однако тот оказал сопротивление, забаррикадировался в комнате и вызвал полицию.

Суд назначил женщину девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на полтора года. Соучастник преступления приговорен к восьми годам исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год. Кроме того, в пользу мужчины, здоровью которого был причинен тяжкий вред, удовлетворен гражданский иск на 500 тысяч рублей.