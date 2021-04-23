Якутск, , 11:15 — REGNUM Сельхоз кооператив, которому в соцсетях Якутии приписал производство шашлыка из мяса жирафа, опроверг информацию о наличии у них такого продукта.

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«Конечно это фейк. Откуда у нас возьмётся мясо жирафа. Да и зачем? Мы для шашлыка используем только свежее мясо свинины. Никакой кенгурятины и буйволятины в наших продуктах вы не найдете. Думаем, что это происки конкурентов», — сообщили Sakhaday в кооперативе «Тумэн».

"А фото шашлыка с этикой очень правдоподобное», — написал подписчик.

Другой пользователь добавил, что неплохая реклама кооперативу.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии обсуждают в соцсетях новую экзотическую продукцию — шашлык из мяса жирафа.