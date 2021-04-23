Москва, , 11:04 — REGNUM Бюджетное правило — это механизм, с помощью которого из экономики РФ изымают деньги, в которых она очень нуждается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание руководителя Сбербанка Германа Грефа, который предложил так изменить бюджетное правило, чтобы перечисление нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния стали более регулярными.

«Бюджетное правило — это механизм изъятия денег из экономики России, которой этих самых денег очень не хватает. Это примерно как больного малокровием лечить кровопусканием. Греф предлагает делать кровопускания не раз в год, а раз в квартал. Поможет это экономическому росту? — поинтересовался Пальченко. — Вообще российским экономистам пора бы уже набраться храбрости и развернуть серьезную общественную дискуссию: зачем нам ФНБ? Зачем мы извлекаем деньги из нашей экономики, при этом финансируя экономики западные?»

Как подчеркнул Пальченко, экономические трудности России не уникальны, как не уникальны и истории успеха их преодоления.

«И среди этих историй успеха нет вообще ни одной, связанной с изъятием денег из больной экономики, — сказал эксперт. — Наоборот, страны, преодолевшие экономические проблемы, всегда заботились о том, чтобы бы их экономики накачивались деньгами. ЦБ должен приложить максимальные усилия, чтобы в России деньги наконец-то начали максимально доставаться реальному сектору и МСБ, а не финансовым спекулянтам. Чтобы в итоге появился доступный современный качественный кредитный продукт, без которого экономический рост невозможен в принципе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что бюджетное правило зарекомендовало себя как рабочий механизм, не нуждающийся в принципиальном обновлении.

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