Афины , , 11:06 — REGNUM Греция действительно ищет точки соприкосновения с Турцией, но оно должно быть прочным, а именно основанным на международном и морском праве. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью телеканалу Euronews 22 апреля.

Для решения любых проблем «мы должны следовать тем же четким правилам, установленным международным сообществом, которые Турция, похоже, не принимает», — отметил он.

Отвечая на вопрос о весьма резких совместных заявлениях, сделанным Дендиасом и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во время недавнего визита в Анкару, Дендиас назвал скандальную пресс-конференцию «обменом мнениями», которая вводит острые темы в юридический контекст. «Что — то либо законно, либо незаконно» и либо соответствует международному праву, либо нет, добавил он.

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Европейский союз нуждается в сотрудничестве с Турцией в связи с миграционным кризисом, подчеркнул Дендиас, как и с другими государствами региона. При этом он назвал Египет страной, которая пытается решить миграционный вопрос, не обращаясь к ЕС за финансовой помощью, не оказывая политического давления и даже не шантажируя блок.