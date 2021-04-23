Кельце, , 11:04 — REGNUM Спортсменка из Узбекистана Нигина Уктамова завоевала первое место в чемпионате мира по боксу среди молодежи, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Девушка выступила в финале в весовой категории до 54 кг. Она оказалась сильнее украинской спортсменки Кристины Лакичук. Уктамова стала первой девушкой из Узбекистана, завоевавшей золото на чемпионате мира по боксу.

В финал чемпионата также прошла Мохинабону Абдуллаева, которая выступает в весовой категории до 64 кг. Однако она уступила Азалии Аминевой из России.

Девушки из Узбекистана завоевали шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медалей. Турнир прошел в польском городе Кельце.