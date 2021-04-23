Пенза, 23 апреля 2021, 11:07 — REGNUM В Пензе на улице Измайлова, в седьмом микрорайоне Арбеково и жилом массиве «Заря» возведут три школы. Каждое из учебных заведений сможет принять 1,1 тыс. школьников. Об этом 23 апреля заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
Новые образовательные объекты построят в рамках концессионных соглашений. Минпросвещения России разработало новые правила финансирования строительства школ, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства. Также утвержден порядок отбора проектов, на реализацию которых предоставят субсидии из федерального бюджета. Отбор региональных проектов по критерию сроков ввода школ в эксплуатацию пройдет в три этапа.
Под строительство новых образовательных учреждений определены земельные участки, подготовлены технические сведения, рассматриваются варианты использования типовых архитектурных решений.
По словам Мельниченко, определяется второй вариант концессионных соглашений — с муниципалитетом, прорабатывается проектно-сметная документация.
В настоящее время решается вопрос в Министерстве экономического развития РФ о включении строительства школы в федеральную инвестиционную программу, заключил руководитель субъекта федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, нерасторопность заказчика и бездействие подрядной организации, которые заключили контракт на строительство школы в поселке Мичуринский, раскритиковал врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Новая школа рассчитана на 225 мест. Ее строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Ввести в эксплуатацию объект запланировали в декабре текущего года.
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