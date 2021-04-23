Уфа, , 11:03 — REGNUM Суд в Башкирии оштрафовал автора видеоролика, разместившего в интернете видеоматериал о полицейском. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, осенью 2020 года в Уфе инспектор ДПС нес службу на пересечении улиц Проспект Октября и Округ Галле и остановил автотранспортное средство. В ходе проверки документов, водитель автомобиля стал снимать действия сотрудника полиции на видеокамеру, затем разместил это видео в интернете.

Отмечается, что полицейский подал иск к блогеру по причине того, что последний использовал его изображение без согласия сотрудника полиции.

Сообщается, то Верховный суд Башкирии оставил решение Калининского районного суда о взыскании 20 тысяч рублей с блогера без изменения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд в Уфе признал публикацию о чиновнике в СМИ ложной.