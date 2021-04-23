Москва, , 11:07 — REGNUM Обсуждение проекта российской орбитальной служебной станции провел с отрядом космонавтов гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Он сообщил об этом 23 апреля на своей странице в соцсети Twitter.

«Вчера провёл очередную встречу с отрядом космонавтов «Роскосмоса», — написал в своем сообщении глава госкорпорации.

Также Рогозин уточнил, что во время данной встречи были проведены обсуждения проекта российской орбитальной служебной станции, хода создания новой ракетно-космической техники, а также программы космических полётов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов сообщил, что первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в четвертом квартале текущего года.