Донецк, , 11:04 — REGNUM Долг властей Украины перед пенсионерами ДНР достиг 129 млрд гривен или около $4,6 млрд. Об этом заявила министр труда и социальной политики республики Лариса Толстыкина 23 апреля во время круглого стола «Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах».

«Общая задолженность Украины по пенсиям перед гражданами республики по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет 128,9 млрд грн. В том числе, 9,6 млрд грн — это задолженность по пенсиям перед гражданами с ограниченными возможностями», — рассказала она.

По её словам, представители ДНР постоянно поднимают вопрос о возобновлении выплат пенсионерам на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), однако безуспешно.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 77% пенсионеров Украины живут за чертой гуманитарной бедности, а размер пенсии в стране вдвое меньше фактического прожиточного минимума.

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