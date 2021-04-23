Кызыл, , 10:57 — REGNUM В Туве наградили победителей в конкурсах по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. В церемонии принял участие врио главы республики Владислав Ховалыг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Всего за первые квартал 2021 году в регионе изъяли 44 тонны спиртного, в том числе 34 тонны алкогольных напитков. Это способствовало снижению числа пьяных преступлений — с 487 в прошлом году до 449.

«Наиболее значительное снижение наблюдается на территории Чеди-Хольского района — на 82%, в Кызыле — на 29%, Пий-Хемском районе — на 27%. Меньше в состоянии алкогольного опьянения совершено тяжких и особо тяжких преступлений — на 3,29, 92 против 95, на 51% — убийств и покушений на убийство», — отметили в правительстве.

Первое место одержали оперативники из города Туран, которые конфисковали 360 литров алкоголя. Им вручили сертификаты по 40 тыс. рублей. Второе и третье места заняли сотрудники ППС из Турана и правоохранители из села Самагалтай, изъявшие 320 и 207 литров нелегальной продукции соответственно.

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