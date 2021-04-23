Афины , , 11:08 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис ожидает сильного и уверенного восстановления экономики страны после окончания пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Альфа» 22 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Это будет похоже на конец войны, — сравнил Мицотакис. — Точно так же, как у нас было быстрое восстановление после окончания войны, то же самое произойдет и сейчас. Шрамы и раны — особенно в производственной сети — будут не такими глубокими, как мы думаем».

Обсуждая новые налоговые и страховые правила, призванные помочь справиться с последствиями пандемии, премьер-министр сказал, что они будут носить постоянный характер. Цели правительства заключаются в защите труда и сокращении социального неравенства и разрыва между поколениями в Греции.

Он подтвердил также, что первые 4 миллиарда евро, выделенные Греции из Фонда ЕС, ожидаются в течение 2021 года, при этом страна платежеспособна, иначе ее «никто не захотел бы кредитовать».