Иерусалим, , 11:01 — REGNUM Десятки людей были ранены и арестованы поздно вечером 22 апреля, когда ультраправые еврейские экстремисты прошли маршем в Восточный Иерусалим, скандируя «Смерть арабам». Об этом сообщает Jerusalem Post.

Беспорядки прошли в основном у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима, где арабская молодежь ранее забросала полицейских камнями и бутылками. Еврейская группа, возглавляемая крайне правой организацией «Лехава», объявила, что пойдет к воротам, чтобы «остановить арабов» и, как было сформулировано, напомнить им, кому принадлежит Иерусалим. Арабская же молодежь начала ночь фейерверком у Дамасских ворот и выкриками «Аллах ахбар».

Израильская полиция была развернута по всему городу в попытке предотвратить насилие. Цель полиции в течение всей ночи состояла в том, чтобы держать две группы как можно дальше друг от друга. Полиция использовала светошумовые гранаты, арабская молодежь продолжала бросать камни и фейерверки в сторону силовиков. В конце концов подростки из «Лехавы» прорвались сквозь стену полицейских. Тем не менее, офицерам удалось создать и сохранить пространство между двумя группами и не допустить кровопролития. Собравшихся, которых было несколько сотен, удалось разогнать. В ходе столкновений 20 полицейских получили ранения. Арестованы 50 человек.