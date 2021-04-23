Горно-Алтайск, , 10:56 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В марте скончались 69-летняя женщине и мужчина 75 лет, проживавшие в Горно-Алтайске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число летальных случаев за время пандемии в республике достигло 252. Из ни 225 человек скончались непосредственно от COVID-19. Ещё 27 носителей умерли по иным причинам.