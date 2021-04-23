Азов, Ростовская область, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области выявлено мошенничество в сфере строительства. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России, лжезастройщик похитил у жителей Азова 9 млн рублей.

Полицейские выяснили, что владелец строительной организации организовал возведение жилого комплекса в Азове. Жителям предлагалось купить недвижимость по договорам долевого участия. При этом выполнять свои обязательства застройщик не намеревался.

Фигурант уголовного дела о мошенничестве подозревается в хищении у дольщиков более 9 млн рублей. Лжезастройщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.