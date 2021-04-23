Брянск, , 10:57 — REGNUM В Брянской области 23 апреля подтверждён 81 случай заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области коронавирус выявлен у 37 624 жителей. Справились с заболеванием 36 764 человека, в том числе 84 пациенты выписаны за последние сутки. От осложнений на фоне инфекции скончались 303 человека.

Лаборатории выполнили 529 385 исследований на COVID-19, за минувшие сутки проверено 1625 тестов.