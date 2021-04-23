Сухум, , 10:57 — REGNUM Руководство Абхазии за время пандемии переболело COVID-19 практически в полном составе. Об этом 23 апреля сообщил в интервью ТАСС президент республики Аслан Бжания.

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Глава республики заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года. 12 января стало известно о его выздоровлении.

«Я переболел, всё руководство республики переболело, причём в разной степени тяжести. Начиная с декабря и до конца февраля в администрации президента работало лишь 30% сотрудников, это очень сильно влияло на работу», — сказал Бжания.

Сам он перенес инфекцию относительно легко. Президент Абхазии рассказал, что у него первые несколько дней была повышенная температура, а потом стало легче.

Стоит отметить, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб перенес COVID-19 значительно тяжелее. Коронавирус у него выявили в конце декабря 2020 года, а 8 января главу абхазского правительства из-за ухудшения состояния здоровья отправили на лечение в Москву. Выписали его из московской клиники 18 марта, после чего он проходил курс реабилитации.

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