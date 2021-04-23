Москва, , 10:52 — REGNUM Совфед одобрил закон о запрете изымать домашних животных за долги, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Мы понимаем, что их изъятие — скорее форма давления на должника и не имеет ничего общего с возвратом долгов», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Введен запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных, в частности кошек, собак и так далее.

Действующее законодательство содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, а именно на «используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания».

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