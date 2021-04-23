Москва, 23 апреля 2021, 10:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву. Тонкий троллинг: чтобы обсудить отношения России и Украины, а не Донбасс, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве готовы принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений в любое время, заявил 22 апреля президент России Владимир Путин.
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