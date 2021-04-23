Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 апреля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 38-милетняя женщина оставила без присмотра двоих детей и ушла выпивать. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Pixabay.com Руки ребенка

Старший сын, восьмилетний мальчик, самостоятельно вернулся из школы, а младшего, трёхлетнего мальчика, забрали из детского сада и привезли домой знакомые семьи. После того, как женщина долго не возвращалась, старший ребёнок попробовал позвонить маме, а также отправил ей несколько СМС, но она не ответила.

Несколько дней дети были дома одни. Младшего ребёнка сотрудники полиции нашли в другом доме с чужими людьми.

«Отделом дознания ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности)», — рассказали в МВД.

Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Женщине грозит лишение свободы сроком на год.