Пермь, 23 апреля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Пермский «Профессиональный инвестиционный банк» («Проинвестбанк») 23 апреля 2021 года решением регулятора остался без лицензии, находясь по размеру активов на 315-м месте. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежал данный банк.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Среди причин отзыва лицензии ЦБ РФ называл нарушение профильного законодательства, занижение резервов, а также завышение стоимости имущества, некачественные активы в кредитном портфеле. Выплачивать страховое возмещение вкладчикам начнут не позднее 7 мая 2021 года. Размер страховой ответственности «Агентство по страхованию вкладов» предварительно оценивает в 833,2 млн рублей.

Напомним, банк ведёт свою историю с 1946 года, когда он работал как Сталинское отделение Госбанка. С ноября 1990 года на его базе был учрежден коммерческий паевой банк, а уже в декабре 1992 года он стал акционерным банком. С 1994 года банк носит название ОАО АКБ «Перминвестбанк», в 2013 году став ПАО.

Главой правления являлся Александр Воронцов.

По последним открытым данным, основными акционерами банка были Максим Сорокин (числился председателем наблюдательного совета банка), Дмитрий Смиренов, Геннадий Гольдин, имеющие по 18,64%, а также Андрей Харитонов из Нижнего Новгорода — 19,2%, Ирина Иванова — 8,08%, Дмитрий Ничитенко — 7,64%, и Рипсиме Демирчян из Москвы — 7,86%.

Напомним, в прошлую пятницу, 16 апреля 2021 года, лицензий лишились сразу три банка из топ-200 — московские «Нордеа банк», «Интерпромбанк» и свердловский банк «Нейва».