Прага, , 10:54 — REGNUM Экс-президент Чехии Вацлав Клаус (2003−2013) заявил на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из республики, что ему стыдно за действия, которые нынешнее руководство страны осуществляет в отношении России. Интервью с бывшим чешским лидером опубликовала газета Blesk.

«То, что мы (Чехия) лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно, и что меня удручает (и отталкивает от желаний) пытаться вообще еще что-то делать в этой стране (Чехии)», — сказал он.

Также Клаус отметил, что такие действия Праги свидетельствуют о нынешнем состоянии республики и о том, что Чехия на данный момент не способна «иметь осмысленную внешнюю политику».

Кроме того, бывший чешский лидер указал, что заявления властей страны о якобы имеющейся причастности российских спецслужб к взрыву боеприпасов на складах в деревне Врбетица в 2014 году и последовавшая за этими заявлениями высылка из Праги сотрудников посольства РФ, связаны со стремлением нынешних властей Чехии заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

При этом он добавил, что в этой ситуации Чехия выглядит, как «такая маленькая собачка, которая лает на большого пса».

«Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — уточнил Клаус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стены у входа на территорию генерального консульства России в городе Брно, находящегося на юго-востоке Чехии, были облиты неизвестными в ночь на 23 апреля кетчупом.