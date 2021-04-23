Село Хохловка, Пермский край, , 10:50 — REGNUM В Пермском крае по фактам превышения полномочий при создании сервисной инфраструктуры в музее «Хохловка» возбуждено уголовное дело, сообщает портал properm.ru.

По данным СМИ, расследуются факты завышения стоимости работ и оплаты не выполненных работ по госпрограмме «Развитие туризма» в Хохловке. Речь идет о возможном завышении смет при проведении благоустроительных работ. Размер неправомерно полученных подрядчиком денег оценивается в 2,8 млн рублей.

Добавим, что архитектурно-этнографический музей «Хохловка» создан в 1980 году и является первым на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

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