Москва, , 10:50 — REGNUM Заявления Чехии о якобы причастности России к взрывам во Врбетице в 2014 году — это «убогая и низкая ложь», заявил 23 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«В своих действиях Чехия прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития», — сказал он на открытии архивной выставки «Помнит мир, спасенный…» в Москве.

Он добавил, что Прага в ситуации с дипломатическим скандалом пошла на серьезное обострение с Россией и получила соответствующий ответ.

«Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности», — резюмировал директор СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила противоречивость заявлений властей Чехии в контексте событий 2014 года и обвинений в адрес России. Дипломат уверена, что Прага, прежде всего, должна сама разобраться в событиях семилетней давности, а после этого честно и правдиво рассказать об итогах гражданам своей страны.

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