Амстердам, , 10:52 — REGNUM Стоимость модели Lightyear One, работающей на солнечных батареях, составит 150 тыс. евро (около 13,6 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба нидерландского автопроизводителя.

«Lightyear One — это электромобиль на солнечных батареях дальнего действия, который не зависит от сети и может ездить куда угодно», — говорится в описании автомобиля на сайте компании.

Lightyear One потребляет всего 83 Втч/км — в два-три раза меньше, чем потребляет любой другой электрокар, который продаётся сегодня на авторынке. Дальность хода новинки составит 724 км, а её тираж ограничен 946 экземплярами.

Сборка модели будет налажена на предприятии компании в Нидерландах, а купить автомобиль смогут автолюбители из Швейцарии и Норвегии.

Ранее компании Bridgestone и Lightyear объявили о сотрудничестве по созданию первого в мире электрокара на солнечных батареях. Bridgestone разработала для инновационного авто облегчённые шины Turanza Eco.

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