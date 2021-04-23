Калуга, 23 апреля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Около 1242 жителей Калужской области, из которых 1125 школьников, 94 педагога и 23 учащихся учреждений среднего профессионального образования, уже подали заявки на участие во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». Об этом 23 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

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Конкурс для школьников «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование». В новом сезоне наряду со старшеклассниками в конкурсе могут принять участие ученики 5−7 классов, а также студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования и иностранцы.

«В 2020 году школьники Калужской области успешно выступили на конкурсе «Большая перемена». Шесть из них стали победителями конкурса. Уверен, что и в этом году участники из нашего региона смогут достойно выступить и показать свои самые лучшие качества. «Большая перемена» — это уникальная возможность получить колоссальный коммуникативный опыт, а может быть сделать первый шаг в своей будущей профессии. Конкурс широко представлен в социальных сетях и каждый школьник может ознакомиться у условиями его проведения и принять участие. Желаю успеха участникам!» — сказал Александр Аникеев.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.