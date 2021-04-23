Сеул, , 10:48 — REGNUM В первом квартале 2021 года среднесуточный объём валютных операций в Южной Корее составил $60,9 млрд, что на 20,7% больше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, это самый высокий квартальный показатель с 2008 года.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением объёмов экспорта и импорта товаров, а также с увеличением объёмов инвестиций.

Объём валютных спорт-операций вырос на 21,8%, до $24,5 млрд, прочих операций — на 19,9%, до $36,4 млрд.

Объём валютных операций в банках Южной Кореи увеличился на 14,7%, до $27,59 млрд, а в иностранных банках — на 26,1%, до $33,35 млрд.