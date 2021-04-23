Москва, , 10:46 — REGNUM Совфед одобрил закон о требованиях к гражданству госслужащих, муниципальных служащих, руководства Банка России, дипломатов, чиновников и военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля. Закон принят во исполнение новых положений Конституции.

Законом регламентируется порядок выявления лиц, имеющих ВНЖ или второе гражданств. Нормы предполагают переходный период в шесть месяцев, когда граждане могут отказаться от второго гражданства, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Изменения вносятся в 25 федеральных законов. Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространяется на военную службу (в том числе в Вооруженных силах РФ, в войсках Росгвардии, в спасательных воинских формированиях МЧС, Службе внешней разведки (СВР,) органах ФСБ, ФСО, органах военной прокуратуры, военных следственных органах и так далее) — иностранное гражданство или вид на жительство допускается для военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.

Государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном президентом РФ, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности либо может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне.

Норма не распространяется на граждан РФ, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность, а также на лиц, признанных гражданами РФ в соответствии с законодательством о принятии Крыма в состав России.

На должность председателя и заместителя председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Аналогичные требования устанавливаются и в отношении послов и представителей.

Сенаторы также одобрили закон об ограничениях на трудовую деятельность для лиц, имеющих два гражданства, на госслужбе.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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