Воронеж, , 10:46 — REGNUM Резкое похолодание прогнозируется в Воронежской области 24−25 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометеоцентра.

В субботу, 24 апреля, дневная температура не поднимется выше +11 градусов, прогнозируются дожди. А в ночь на 25 апреля похолодает до +1, не исключено, что дожди могут смениться снегом. 25 апреля днём также будет не выше +11, осадков при этом не ожидается. Начало следующей недели тоже будет прохладным — до +10 днём и до +1 ночью — и дождливым.

Сегодня, 23 апреля, в Воронеже ожидается до +17 градусов, солнечно, хотя синоптики не исключают кратковременные дожди и грозы.