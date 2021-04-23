23 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ежемесячные выплаты детям войны, проживающим в регионе. Это заявление он сделал, выступая с докладом о проделанной работе. И если у собравшихся в Большом концертном зале слушателей губернатора его слова о выплатах детям войны вызвали овации, то пользователи в соцсетях оказались не столь благосклонны... Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко, , 12:23 — REGNUM Красноярский губернатор Александр Усс, выступая 22 апреля с докладом перед депутатами краевого Заксобрания, пообещал ежемесячные выплаты детям войны.

Дети Великой Отечественной войны

«Это то малое, что мы можем дать людям, пережившим тяжёлые военные и послевоенные годы», — заявил с трибуны Усс и, как пишут местные СМИ, сорвал аплодисменты зала.

По информации краевого правительства, проект закона, предусматривающий выплаты, разработают до конца апреля 2021 года. Затем его на сессии рассмотрят депутаты Заксобрания. Сумма выплаты каждому человеку не называется. Однако приводятся предварительные данные, что в ближайший год из краевого бюджета на выплаты детям войны выделят около 470 млн рублей.

И если у собравшихся в Большом концертном зале слушателей губернатора его заявление о выплатах детям войны вызвало овации, то пользователи в соцсетях оказались не столь благосклонны.

«Молодцы, вовремя, когда их (детей войны — прим. ред.) уже не осталось почти», — иронизирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Александр А.

Александр Усс Krskstate.ru

«Конечно. А сейчас благородные какие стали», — отвечает ему Катерина Ш.

Лика А. пишет, что ввести эти выплаты нужно было уже давно, ведь сейчас детей войны «остались единицы».

Дедушки не стало в октябре, тогда ничего не платили», — поделилась Ирина К.

«Ох уж этот пиар», — сделал вывод Вячеслав Т.

«Привёл бы статистику, сколько их в крае осталось! Что-то поздно спохватились помогать!» — считает Инна Я.

Комментарии по поводу новой выплаты (которая, впрочем, ещё только планируется) также оставляют подписчики Александра Усса в инстаграме.

«Моей свекрови в этом году будет 89 лет. Сколько их дожило до сегодняшнего дня — детей войны?.. Порадуйте стариков, их не так уж много», — пишет Kaznacheeva L.

Ребенок войны

Пользователь Greembel считает, что дети войны, которых «всё меньше остаётся», будут благодарны властям за эту выплату:

«Им любое внимание приятно, а тем более материальная поддержка».

Добавим, по данным пресс-службы краевого правительства, на сегодняшний день в Красноярском крае проживают порядка 99 тысяч детей войны. Население Красноярского края — около 2,8 млн человек.

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