23 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Ставропольском крае объявили конкурс на создание гимна субъекта РФ. Инициатива принадлежит региональному отделению партии «Единая Россия» и организаторам проекта «У меня есть голос» краевого телеканала «Свое ТВ».

Ольга Карпова, , 12:29 — REGNUM В Ставропольском крае будет свой гимн. Конкурс на лучшее музыкальное произведение, которое станет символом субъекта РФ, объявило региональное отделение партии «Единая Россия». Он пройдет в два этапа, участвовать в конкурсе может каждый желающий. Выбирать гимн Ставрополья будут народным голосованием. Вариант, получивший наибольшее число голосов жителей региона, будет направлен в краевую думу для принятия соответствующего закона.

Флаг Ставропольского края

«Будущее Ставрополья во многом зависит от того, как сформированы нравственные и патриотические ценности у жителей региона. Именно поэтому партией «Единая Россия» был инициирован данный проект. Для того чтобы у жителей края была возможность не только почувствовать себя частью огромной державы, но и оставить свой след в истории региона, приняв участие в создании гимна края», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Шуваев.

Хорошее патриотическое начинание жителями Ставрополья было встречено по-разному. Подписчики страницы регионального отделения ЕР в соцсети «ВКонтакте» позитивно отозвались об инициативе.

«Давно пора, круто», — порадовался начинанию Денис Ч.

«Хорошая возможность проявить свой талант!» — отметила Юлия Ч.

«Флагу СК и гербу СК, конечно же, необходим гимн СК, прославляющий красоту и величие нашего края. Хорошее предложение! Обязательно примем участие», — пообещала Елена Г.

Пятигорск Ssr

А вот на странице в Instagram губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который призвал к участию в конкурсе всех желающих, одобрительных отзывов на начинание не последовало.

«Что за дурость? Гимн Ставропольского края», — написал LVS.

«Заняться больше нечем?!» — удивился Скрепец.

«В крае нет ни одного поля для гольфа! А вы хотите гимн края! Никакой последовательности! Ерундой занимаетесь!» — то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировала Galina.

«Сначала гимн, флаг, затем своя валюта, своя конституция и визовый режим», — иронизирует еще один комментатор.

«А что, Ставрополь не устраивает гимн России? Или Ставрополь решил создать свою «планету». Я вас умоляю! Тут и так всё как-то странно. Цены выше зарплаты. Для чего это? Детский сад. Тупиковая провинция, свой гимн — что за бред?!» — вынес свой вердикт начинанию читатель страницы губернатора в Instagram.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Gubernator.stavkray.ru

Напомним, в 2009 году власти Ставрополья уже объявляли конкурс на создание гимна края. Как сообщало ИА REGNUM, на заседании комитета думы Ставрополья по массовым коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи было принято решение о создании закона «О гимне Ставропольского края». Депутаты признали, что субъекту РФ необходим свой гимн, который, наряду с флагом и гербом, станет основным атрибутом при проведении официальных и массовых мероприятий.

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Был объявлен открытый творческий конкурс на создание гимна, который проводился в три этапа, и итоги его были подведены в 2010 году. Победителями были признаны три варианта, но официального статуса ни один из них так и не получил. Законодательно гимн края не был утвержден. А спустя пять лет о гимне заговорили вновь. Одним из инициаторов написания гимна выступил тогда заместитель председателя думы Юрий Гонтарь. Однако и на тот раз инициатива заглохла. И вот в 2021 году вновь, по мнению депутатов думы, возникла необходимость поднять патриотический дух ставропольцев.