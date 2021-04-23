Москва, , 10:59 — REGNUM Штрафы для водителей за использование покрышек не по сезону, повреждённый бампер и защитные плёнки на стеклах фар введут в России весной 2022 года. Об этом пишет 23 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новых правил дорожного движения (ПДД).

МВД, отмечает издание, подготовило проект поправок с перечнем «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». За любое из этих нарушений на водителя смогут оформить протокол по ст. 12.5 КоАП, что означает штраф в 500 рублей или наказание вплоть до лишения водительских прав.

«Большинство новых запретов взяты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года», — говорится в публикации.

Так, за использование шипованных покрышек летом, с июня по август, водителю будет грозить штраф в 500 рублей. То же самое касается использования летней резины зимой, с декабря по февраль. В регионах периоды смогут скорректировать.

Водителей грузовиков оштрафуют за отсутствие зимних шин и цепей противоскольжения. Штраф грозит и тем, у кого не работают или отсутствуют фароочистители и автокорректоры уровня фар.

К нарушениям отнесут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, которые предусмотрены производителем, а также наличие предметов, закрывающих обзор. Под это требование могут попасть видеорегистраторы, создающие помеху обзору.

Протокол оформят и за ошибки неисправности двигателя или автоматической коробки передач, сохраненные в памяти бортового компьютера. Среди нарушений — монтаж «конструкций из стали или аналогичных материалов», которые выступают за линию бампера.

Автомобиль запретят эксплуатировать в случае, если бампер настолько деформирован, что выступает за пределы габаритов машины и может травмировать пешехода.

Проект поправок в настоящее время изучают эксперты в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Они могут вступить в силу ориентировочно с 1 марта будущего года.