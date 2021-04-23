Пенза, , 10:53 — REGNUM Первый транш антиковидной вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз поступил в Пензенскую область, сообщает 23 апреля пресс-служба регионального минздрава.

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Вакцинация этим препаратом осуществляется в два этапа. Прививать население «КовиВак» можно в возрасте от 18 до 60 лет. Первоочередно иммунизацию данным препаратом начнут среди медиков, работающих в «красных зонах», а также работников сферы образования, которые имеют наибольший контакт, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области для вакцинации населения развернули 74 стационарных пункта и еще шесть мобильных. На одной площадке при односменном графике работы в сутки пропускная способность составляет 60 человек.

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