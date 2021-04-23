Уфа, , 10:43 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 34 691 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 31 931 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили вирус 236 человек.

В прошедшие сутки в Башкирии была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 430 таких пациентов.

Отмечается, что завершили вакцинацию в Башкирии 136 980 желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 апреля в Башкирии за сутки выявили 97 новых носителей коронавируса.