Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM В Чите задержан долгое время скрывавшийся от следствия мужчина, обвиняемый в изнасиловании на территории Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, уголовное дело было возбуждено восемь лет назад.

По версии следствия, 6 июня 2013 года он с компанией знакомых, в числе которых была и потерпевшая, приехал из Читы на рыбалку в Бурятию. После вечерней гулянки на берегу реки, мужчина напал на женщину, избил и затащил в палатку, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Вернувшись в Забайкалье, потерпевшая написала заявление в полицию. Однако обвиняемый пустился в бега. Найти его удалось лишь спустя почти восемь лет.

«Его задержание произведено в городе Чита Забайкальского края, после чего мужчину этапировали в Бурятию, где следствием ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления… В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в управлении.