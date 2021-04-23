Москва, , 10:42 — REGNUM Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о романе артистов Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Об этом 23 апреля сообщает издание StarHit.

По данным издания, Муцениеце отметила, что не планирует общаться с новой пассией бывшего супруга. «Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду», — рассказала актриса.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Агата Муцениеце и Павел Прилучный приняли решение расстаться после десяти лет совместной жизни. У артистов двое детей — сын Тимофей и дочь Миа.

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