Новосибирск, , 10:37 — REGNUM Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в трёх номинациях. Ещё одну награду получил Новосибирский драматический театр «Старый дом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новосибирские театры уже получили предложения сыграть «золотомасочные» спектакли в других городах России и в Европе. От души поздравляю с заслуженными наградами», — сказал губернатор региона Андрей Травников, поздравляя лауреатов.

Новосибирскую область на фестивале «Золотая Маска», еоторый проходил в Москве с января по апрель, представляли пять театров: «Глобус», «Понедельник Выходной» и «Первый театр» показывали спектакли во внеконкурсной программе; «Музыкальный театр» и «Старый дом» — в основной.