Джакарта, , 10:37 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии рассказало о порядке передвижения иностранных граждан внутри страны и при осуществлении международных вылетов на период с 22 апреля по 24 мая, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

С 6 мая по 17 мая в Индонезии значительно ограничат количество маршрутных рейсов всех видов транспорта. Перемещение между провинциями будет возможно только по рабочим, деловым и медицинским причинам и при наличии соответствующей справки.

«Для поездки на прием в консульский отдел в Джакарту или для вылета в Россию необходимо направить не позднее, чем за 3 рабочих дня, на почту consindonesia@mid.ru копию паспорта пассажира и брони авиабилетов для получения справки», — говорится в сообщении посольства России в Индонезии.

Российских граждан в Индонезии также предупредили о необходимости прохождения тестов на COVID-19 перед поездками. С 22 апреля по 5 мая и с 18 по 24 мая 2021 года тест ПЦР и тест на выявление антигена SARS-CoV-2 действуют только 24 часа. Тест GeNose делается непосредственно перед поездкой и действителен только на одну поездку.

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