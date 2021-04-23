Осло, , 10:47 — REGNUM Власти Норвегии предоставили Швеции и Исландии 216 000 доз вакцины от COVID-19 компании AstaZeneca. Все дозы препарата уже доставлены и находятся в наличии у правительств двух стран. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Норвегии сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Отмечается, что Швеция одолжила у Норвегии 200 000 доз вакцины, Исландия — 16 000.

«Я рад, что имеющаяся у нас вакцина будет полезна, даже если применение вакцины AstraZeneca будет приостановлено в Норвегии. Если применение вакцины AstraZeneca будет возобновлено, мы получим обратно взятые дозы, как только мы попросим это», — говорится в пресс-релизе министра здравоохранения Норвегии Бента Хойе.