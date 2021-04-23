Тирасполь, , 10:38 — REGNUM В ходе 970 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 46 672 человек. Из них победили инфекцию 42 705 человек, в том числе за последние сутки — 228.

Всего в ПМР зафиксировали 1073 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь человек скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1150 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 204 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 210 человек.

Стоит отметить, что накануне глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о снижении темпов распространения коронавируса в республике. Он распорядился закрыть часть «ковидных» госпиталей, развернутых во время пика третьей волны пандемии.

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