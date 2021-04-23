Москва, , 10:41 — REGNUM Россия готова обсуждать весь спектр вопросов космической безопасности с США и другими заинтересованными государствами. Об этом сообщили 23 апреля в российском МИД.

«Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США», — сказали в ведомстве РИА Новости.

Ранее Россия и Китай обновили совместный проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Москва не раз заявляла, что привержена идее полной демилитаризации космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля начальник Космического командования США Джеймс Дикинсон обвинил Россию в стремлении ограничить космические возможности США ради получения перевеса в будущих конфликтах.

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