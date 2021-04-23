Москва, , 10:36 — REGNUM В отдаленных районах России проблема безработицы встала очень остро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о падении в РФ объемов розничного товарооборота.

«Розничная торговля напрямую зависит от доходов жителей РФ, — сказал Демин. — И если учитывать, что граждан, которых можно назвать бедными, по официальной статистике около 18 млн, а некоторые эксперты считают эту цифру вовсе вдвое заниженной, то скорый прирост у розничных продавцов мы вряд ли быстро увидим. Этому также способствует еще и высокий уровень безработицы. Причем в столице и региональных центрах это сказывается в меньшей степени, а вот в отдаленных районах вопрос стоит очень остро».

Как пояснил эксперт, есть надежда, что ситуация стабилизируется благодаря обещанным властями РФ мерам социальной поддержки.

«Разумеется, если люди получат деньги, то они не станут их сохранять, а потратят на продукты питания и товары первой необходимости. Есть мнение, что «вертолетные» деньги приведут к общей дестабилизации, но не в этом случае. Финансовые вливания достаточно точечные и нацелены на конкретные социальные группы», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к концу 2021 года розничный товарооборот в России может вернуться к показателям 2019 года.

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