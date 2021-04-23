Афины , , 10:39 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2759 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 22 апреля. Сутками ранее в стране сообщалось о 3015 новых случаях.

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Кроме того, за последние 24 часа в Греции было зарегистрировано 75 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 9 788.

В больницах на ИВЛ находятся 822 пациента. Их средний возраст составляет 68 лет, а 85,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. В больницу поступили еще 468 пациентов с COIVD-19. Средний возраст новых зараженных составляет 44 года.

С 1 января 2020 года по настоящее время лаборатории, сообщающие о количестве протестированных образцов SARS-CoV-2, провели 4 532 854 теста. Медицинские центры и подразделения EODY, использующие метод быстрого тестирования, проверили еще 3 159 601 образец. Скользящее среднее число анализов за последние семь дней составляет 54 029.

С начала пандемии в Греции выявили 326 395 случаев заражения.