Керчь, Крым, 23 апреля 2021, 10:35 — REGNUM Митридатские лестницы в Керчи откроются 8 мая после реконструкции. В этот же день на лестницах тысячи жителей города зажгут факелы в память о погибших защитниках Отечества. Об этом сообщило управление информационной политики Мининформ Республики Крым. 22 апреля с работами по реконструкции лестниц ознакомились журналисты.
Официальное открытие Митридатских лестниц запланировано на 8 мая, при этом реконструкцию прилегающих территорий обещают завершить в течение месяца. На 8 мая здесь запланировано проведение традиционного факельного шествия в память о павших защитниках Родины во времени Великой Отечественной войны. Участие в традиционном факельном шествии к горе Митридат в Керчи вечером 8 мая смогут принять свыше 15 тысяч человек.
Решение о реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Митридатские Лестницы» было принято в 2017 году. На четырех ярусах лестниц произведён полный комплекс работ: демонтаж, мощение площадок, реставрация и воссоздание стен, усиление конструкций, воссозданы настенные таблицы и декоративные детали (Грифоны, Вазоны, Балясины, поручни, накрывные плиты), выполнены работы по электроосвещению и декоративной подсветке. К 75-й годовщине Великой Победы в рамках ФЦП завершён ремонт объекта культурного наследия регионального значения Обелиск Славы — выполнен ремонт стелы из известковых блоков, металлического декора на стеле, ступеней в основании стелы, декоративных стенок и подиумов из натурального камня, артиллерийских орудий, памятных табличек, воссоздание памятной звезды на стеле, устройство дорожек и площадок с набивным покрытием. Также на площади, прилегающей к Обелиску славы, идут работы по благоустройству, монтажу освещения, устанавливают малые архитектурные формы и ограждение. Работы будут завершены до 1 мая.