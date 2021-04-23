Керчь, Крым, , 10:35 — REGNUM Митридатские лестницы в Керчи откроются 8 мая после реконструкции. В этот же день на лестницах тысячи жителей города зажгут факелы в память о погибших защитниках Отечества. Об этом сообщило управление информационной политики Мининформ Республики Крым. 22 апреля с работами по реконструкции лестниц ознакомились журналисты.

«Лестница после выхода из Главгосэкспертизы имела стоимость свыше 700 миллионов рублей. В итоге, на сегодняшний день, по всем актам закрыто 695 миллионов, и это уже окончательная цифра, которую федеральный бюджет заплатил через министерство культуры РК за полную реконструкцию», — пояснила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Официальное открытие Митридатских лестниц запланировано на 8 мая, при этом реконструкцию прилегающих территорий обещают завершить в течение месяца. На 8 мая здесь запланировано проведение традиционного факельного шествия в память о павших защитниках Родины во времени Великой Отечественной войны. Участие в традиционном факельном шествии к горе Митридат в Керчи вечером 8 мая смогут принять свыше 15 тысяч человек.

«В последнее годы к нам приезжают с материка, ближайшие регионы Тамани также активно участвуют в факельном шествии. Сейчас, прогнозируя количество участников в районе 15 тысяч человек, мы говорим в первую очередь о наших предприятиях, учебных учреждениях и тех заявках, которые приходят от общественных организаций», — отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Решение о реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Митридатские Лестницы» было принято в 2017 году. На четырех ярусах лестниц произведён полный комплекс работ: демонтаж, мощение площадок, реставрация и воссоздание стен, усиление конструкций, воссозданы настенные таблицы и декоративные детали (Грифоны, Вазоны, Балясины, поручни, накрывные плиты), выполнены работы по электроосвещению и декоративной подсветке. К 75-й годовщине Великой Победы в рамках ФЦП завершён ремонт объекта культурного наследия регионального значения Обелиск Славы — выполнен ремонт стелы из известковых блоков, металлического декора на стеле, ступеней в основании стелы, декоративных стенок и подиумов из натурального камня, артиллерийских орудий, памятных табличек, воссоздание памятной звезды на стеле, устройство дорожек и площадок с набивным покрытием. Также на площади, прилегающей к Обелиску славы, идут работы по благоустройству, монтажу освещения, устанавливают малые архитектурные формы и ограждение. Работы будут завершены до 1 мая.