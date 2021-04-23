Ульяновск, , 10:37 — REGNUM Ульяновский автозавод планирует в 2021 году начать сборку битопливной версии УАЗ «Пикап». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Битопливный мотор перешёл модели УАЗ «Пикап» от УАЗа «Патриот».

"На обе модели устанавливают один и тот же агрегат ЗМЗ Про, идентичные итальянские блоки управления, редукторы высокого давления и высокопроизводительные форсунки», — говорится в сообщении компании.

Отличаться силовые агрегаты будут только ёмкостью газовых баллонов. У пикапа вместимость баллона равна 160 л, а у «Патриота» — от 100 до 200 л (в зависимости от модификации).

Мощность метановых моторов у моделей будет составлять 126 л. с. (196 Нм).

Ранее Ульяновский автозавод представил спецверсию внедорожника «Патриот», созданную специально для «Почты России». Комплектоваться автомобиль будет мотором ZMZ Pro объёмом 2,7 л. Почтовая служба получит две версии внедорожника — бензиновую и модель на сжатом природном газе.

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